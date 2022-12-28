Российские войска в последние дни, вероятно, усиливают оборону города Кременна в Луганской области из-за постоянного давления Сил обороны Украины.

Об этом говорится в ежедневном отчете разведки Минобороны Великобритании.

Там указывают, что Кременная была относительно уязвимой позицией оккупантов после того, как украинские войска освободили Лиман в октябре.

— Россия развернула новые обороны укрепления в этом районе и, вероятно, ставит в приоритет поддержку обороны здесь (возле Кременной, – прим.), – указывают разведчики.

Увольнение Кременной открывает путь к другим российским позициям на Донбассе и в Луганск, поэтому для россиян важно удержать город, отмечают в отчете.

Как писало New York Times, Кременная — это ворота в два больших города региона: Северодонецкий и Лисичанский. Они являются важными промышленными центрами в Донбассе. Так что освобождение города расширило бы украинские позиции и предоставило им контроль над главными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск.

Президент Владимир Зеленский в своих последних видеообращениях заявлял, что Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе сейчас нуждаются в наибольшей концентрации. Ситуацию там он называл сложной.

Напомним, командование группы оккупационных войск РФ под давлением Сил обороны Украины отошло из Кременной в Рубежное, что на 15 километров южнее линии фронта.