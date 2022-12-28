С октября 2022 г. РФ начала для пополнения бюджета изымать значительные средства из Фонда национального благосостояния. Ежемесячно на это тратят 4-5 миллиардов долларов

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко во время телемарафона.

По ее словам, ВВП России за год упал менее чем на 5%. Этого мало, но в последние месяцы российская экономика – в финансовом стрессе.

— Мы считаем, что санкции – это мягкий инструмент, но очень хотим победить в этой войне и применяем все инструменты, которые могут приблизить нашу победу. Санкции только в сочетании с военными действиями могут дать достаточный эффект. Мы уже отчетливо прослеживаем признаки финансового стресса государства-террориста. Это и изъятие в пользу бюджета средств из Фонда национального благосостояния, и изъятие 20 миллиардов долларов из Газпрома из-за специального налога, и незапланированного привлечения средств на внутреннем рынке, – отметила Юлия Свириденко.

Первый вице-премьер-министр добавила, что по итогам 2023 года российская экономика сократится на 5,6%. В частности, наиболее ожидаемым будет обвал прибыли от экспорта нефти и газа. В следующем году обвал прибыли от экспорта нефти и газа может составить более 50% из-за эмбарго ЕС на сырую нефть и нефтепродукты, Price Cap на нефть и т.д. Ожидается, что доходы россии упадут ниже критического уровня в 40 миллиардов долларов в квартал.

— Украина работает над тем, чтобы предельная цена на нефть была быстрее снижена до 35 долларов за баррель, – подчеркнула Юлия Свириденко.

Напомним, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель считает эффективными санкции, введенные Евросоюзом против России за развязанную ею войну, и убежден, что их действие станет более заметным со временем, хотя и не поможет остановить войну.