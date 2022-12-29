Ситуация в энергосистеме Киева стабилизируется. В ближайшее время столица сможет вернуться к графику отключений света.
Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
Он напомнил украинцам об ответственном потреблении электроэнергии.
— Особенно – не включать в розетку все подряд в первые 15 минут после того, как дают свет, – отметил Сергей Коваленко.
По его словам, сейчас в дома, которые отключают централизованно, добавляется значительное количество отключаемых самостоятельно.
— Городские власти Киева получили 107 заявок ОСМД на компенсацию 70% стоимости приобретения генераторов для домов. Чтобы получить такую компенсацию, ОСМД/ЖСК должны обратиться в районные администрации с заявлением и пакетом документов, – добавил гендиректор Yasno.
Напомним, в Киеве сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине из-за повреждений сетей и оборудования: из-за атак россиян уничтожено 60% трансформаторов.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Ситуация в энергосистеме Киева стабилизируется. В ближайшее время столица сможет вернуться к графику отключений света.
Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
Он напомнил украинцам об ответственном потреблении электроэнергии.
— Особенно – не включать в розетку все подряд в первые 15 минут после того, как дают свет, – отметил Сергей Коваленко.
По его словам, сейчас в дома, которые отключают централизованно, добавляется значительное количество отключаемых самостоятельно.
— Городские власти Киева получили 107 заявок ОСМД на компенсацию 70% стоимости приобретения генераторов для домов. Чтобы получить такую компенсацию, ОСМД/ЖСК должны обратиться в районные администрации с заявлением и пакетом документов, – добавил гендиректор Yasno.
Напомним, в Киеве сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине из-за повреждений сетей и оборудования: из-за атак россиян уничтожено 60% трансформаторов.