Ситуация в энергосистеме Киева стабилизируется. В ближайшее время столица сможет вернуться к графику отключений света.

Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

Он напомнил украинцам об ответственном потреблении электроэнергии.

— Особенно – не включать в розетку все подряд в первые 15 минут после того, как дают свет, – отметил Сергей Коваленко.

По его словам, сейчас в дома, которые отключают централизованно, добавляется значительное количество отключаемых самостоятельно.

— Городские власти Киева получили 107 заявок ОСМД на компенсацию 70% стоимости приобретения генераторов для домов. Чтобы получить такую компенсацию, ОСМД/ЖСК должны обратиться в районные администрации с заявлением и пакетом документов, – добавил гендиректор Yasno.

Напомним, в Киеве сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине из-за повреждений сетей и оборудования: из-за атак россиян уничтожено 60% трансформаторов.