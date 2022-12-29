Украинские силы противовоздушной обороны с сентября, когда российские оккупанты начали атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, сбили более 420 российских ракет и 430 дронов-камикадзе.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 28 декабря.

Он напомнил, что 11 сентября российские оккупанты ударили по Харьковской ТЭЦ.

— Все дату 10 октября от первого массированного обстрела взяли за начало отсчета атак на энергетическую инфраструктуру. Но ведь действительно ударили по Харьковской ТЭЦ еще 11 сентября, — сказал спикер.

Он добавил, что именно с тех пор россияне начали нападать на украинскую критическую инфраструктуру, а силами ПВО более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты.

По его словам, у россиян есть ракетоносители для ударов по Украине, однако «не факт, что ракеты к ним есть в достаточном количестве». РФ рассредоточила боевую авиацию в глубь территории после взрывов на аэродроме в Энгельсе.

Напомним, ужин в среду, 28 декабря, над Николаевской областью сбит часть иранских «шахидов», которые оккупанты запустили на север в сторону Умани.