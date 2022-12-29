Ни Украине, ни России не удается совершить значительные прорывы на поле боя. Основные боевые действия разворачиваются в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом заявил руководитель главного управления разведки Генштаба Кирилл Буданов, пишет BBC.

По его словам, «движения нет». На остальных участках фронта российские войска в основном занимают оборонительные позиции, а наступление зимы и недостаток наступательных вооружений заставили украинские силы снизить интенсивность наземных операций вдоль линии столкновения, растянувшейся примерно на 1000 км.

По мнению Кирилла Буданова, Россия сейчас «в полном безысходности, терпит убытки, и Кремль уже решил объявить об очередной волне мобилизации».

В то же время он добавил, что украинской армии по многим направлениям по-прежнему не хватает ресурсов для дальнейшего продвижения вперед.

— Мы не можем нанести им поражение по всем направлениям в полном объеме. Но они тоже не могут. Мы очень сильно ждем новых поставок вооружений, а также поступления более продвинутых типов вооружения, – сказал Кирилл Буданов.

Напомним, захват Бахмута в Донецкой области для россиян является вопросом идеологическим и медийным. Таким образом, ППК «Вагнера», которая является основной силой РФ на этом направлении, пытается доказать, что может гораздо больше, чем регулярная российская армия.