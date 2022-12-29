В Косово этнические сербы согласились начать утром четверга демонтаж баррикад, по которым они блокировали дороги в течение 19 дней.

Анонс демонтажа сделал сербский президент Александар Вучич после встречи с сербами в городе Рашко, пишет Reuters .

– Это долгий процесс, он займет время, – сказал он.

Александр Вучич добавил, что США и ЕС, выступившие посредниками в конфликте между Белградом и Приштиной, гарантировали, что ни одного причастного к возведению баррикад серба не будут привлекать к ответственности.

Миссия НАТО в Косово, KFOR, заявила, что поддерживает диалог между всеми сторонами для ослабления напряженности, включающей блокировку сербами дорог на главных магистралях грузовиками и жестокие столкновения с полицией.

Возведение баррикад и стрельба с полицией произошли из-за ареста 10 декабря бывшего косовского серба-полицейского за нападение на действующего офицера полиции. Задержание серба вызвало бурные протесты сербского меньшинства Косово. Они установили более 10 блокпостов, требуя его увольнения. Теперь его уволили из-под стражи и поместили под домашний арест после запроса прокуратуры, сообщил Reuters спикер суда первой инстанции в Приштине.

Решение суда разозлило косовских чиновников, в том числе премьер-министра Альбина Курти и министра юстиции Албулену Хаджиу.

— Я не знаю, как это понимать и как возможно, что кто-то, кого обвиняют в столь серьезном преступлении, связанном с терроризмом, попадает под домашний арест, – сказала Албулену Хаджиу.

Эскалация ситуации продолжается с июля, когда сербы протестовали из-за решения властей частично признанной республики перерегистрировать с 1 августа свои транспортные средства и идентификационные карты с сербских на косовские.

В результате Косово решило отсрочить решение о перерегистрации сербских знаков для авто.

Напомним, что группа из около 20 человек, часть которых одета в камуфляж, вечером 27 декабря заблокировала пограничный переход Мердаре между центральной Сербией и Косово с сербской стороны.

На севере Косово, где в последние недели обострилась напряженность между правительством и этнической сербской общиной, появились новые блокпосты.