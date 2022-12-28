Группа из около 20 человек, часть которых одета в камуфляж, вечером 27 декабря заблокировала пограничный переход Мердаре между центральной Сербией и Косово с сербской стороны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ.

Протестующие заявили, что начали блокаду в знак поддержки сербов в Косово и Метохии.

Приблизительно в ста метрах от перехода дорога перекрыта с помощью фуры и сельскохозяйственной техники. Движение транспорта в обоих направлениях приостановлено.

Косовские власти заявили, что речь идет об акции «сербских преступных группировок», тогда как сербские СМИ пишут о «переселенцах из Косово и Метохии, к которым присоединились жители села Мердаре».

Министерство внутренних дел Косово сообщило, что пограничный переход в Мердаре вечером 27 декабря был закрыт из-за баррикадов, установленных на территории Сербии.

Министерство иностранных дел Косово призвало всех, кто следует в Косово через Сербию, избегать пункта пропуска в Мердаре и использовать другие.

Напомним, на севере Косово рядом с патрулем KFOR (миссия НАТО в этом частично признанном государстве) раздались выстрелы , где местные сербы установили блокпосты на дорогах.

Местные сербы, население которых составляет около 50 тысяч человек на севере Косово, построили баррикады после того, как 10 декабря полиция арестовала бывшего сербского полицейского по обвинению в нападении на правоохранителей, действовавших во время предыдущей акции протеста.

Ранее сообщалось, что Косово готовится в ближайшие дни подать официальную заявку на вступление в Европейский Союз.

Премьер-министр Косово Альбин Курти предупреждает, что усиление напряженности в отношениях между его страной и Сербией в пользу только Путина.