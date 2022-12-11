На севере Косово местные сербы второй день блокируют основные дороги. Представители полиции Косово заявили, что в ночь на 11 декабря их позиции несколько раз были обстреляны неизвестными. Также, по сообщениям, в авто миссии ЕС, патрулирующей север Косово, бросили «светошумовую гранату».

О пострадавших не сообщается, пишет «Радио Свобода» .

Полиция Косово перекрыла два основных автомобильных перехода из Косово в Сербию.

Ситуация на севере Косово обострилась после задержания бывшего сербского полицейского Деяна Пантича. Власти Косова обвинили его в применении насилия против чиновников, занимавшихся подготовкой выборов в местные органы власти на севере Косово.

Многие косовские сербы протестуют против проведения этих выборов, назначенных после того, как около 600 сербских представителей покинули органы власти Косово в знак протеста против решения правительства о непризнании сербских автомобильных номеров.

Выборы, первоначально намеченные на 18 декабря, перенесли на апрель следующего года. Однако это не остановило протесты сербов.

В последние дни на север Косово перебросили спецназовцев – главным образом – этнических албанцев. Это послужило еще одним поводом для протестов местных сербов. Премьер-министр Косово Альбин Курти пригрозил, что установленные на дорогах баррикады при необходимости будут убраны силой.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель 11 декабря заявил, что Евросоюз не будет терпеть нападений на миссию ЕС в Косово или какого-либо насилия на севере Косово.

— Баррикады должны быть немедленно убраны группами косовских сербов. Спокойствие должно быть восстановлено, – написал он в твиттере.

Президент Сербии Александр Вучич обратился к контингенту НАТО, размещенному в Косово, с призывом одобрить введение туда сербских военных и полицейских. Учитель говорит, что такое право Сербия имеет в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН от 1999 года по урегулированию косовского конфликта. Ответов НАТО пока нет. 11 декабря Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, а Сербия считает регион своей территорией. Независимость Косово признает половина государств-членов ООН, включая США и большинство стран ЕС и НАТО. В то же время Украина и Россия не признают независимость Косово.

Ранее сообщалось, что Косово готовится в ближайшие дни подать официальную заявку на вступление в Европейский Союз.