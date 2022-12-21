Премьер-министр Косово Альбин Курти предупреждает, что усиление напряженности в отношениях между его страной и Сербией в пользу только Путина.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

«Премьер-министр Косово Альбин Курти предупредил о том, что Россия разжигает напряженность между его страной и Сербией из-за того, что война в Украине тормозится», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этнические сербы на севере Косово, где они составляют большинство, больше недели устанавливали баррикады, препятствуя свободному передвижению представителей косовских властей, несмотря на призывы США и ЕС ликвидировать незаконные дорожные заграждения.

С ростом риска насильственных столкновений президент Сербии Александр Вучич воспользовался своим правом, предоставленным ему резолюцией ООН, и обратился к НАТО с просьбой предоставить разрешение на отправку 1 000 полицейских и военнослужащих, ссылаясь на необходимость защиты сербских общин.

Запрос Сербии в пятницу, первый с момента завершения войны в Косово в 1999 году, почти наверняка будет отклонен, но обеспокоенность вызывает то, что он может стать первым шагом к одностороннему решению о развертывании сил.

Альбин Курти озабочен тем, что напряженная ситуация может обостриться в пользу путина.

Он отметил, что российские и сербские силы провели 104 совместных военных учения в 2021 году.

Косовский лидер добавил, что он согласился дать войскам под руководством НАТО — KFOR время, чтобы убедить отступить на баррикадах.

Глава правительства Косово добавил, что баррикады являются шагом к разделу страны, независимой от Сербии с 2008 года.

— Наша обеспокоенность состоит в том, что устранение этих баррикад не может исключить жертв. И поэтому мы хотим быть осторожнее, чтобы убедиться, что не будет дестабилизации и будет установлен относительный мир и безопасность. Но мы не можем позволить, чтобы это нарушение законности и конституционности продолжалось вечно. Поэтому, да, это должно закончиться, и чем скорее лучше, - сказал Альбин Курти.

По его словам, ЕС и США согласны с тем, что баррикады должны быть убраны.

— Я думаю, что наши западные партнеры и друзья волнуют связи Белграда с Москвой. Мы не знаем, как они могут быть оперативными при росте напряженности в сторону эскалации на севере, — добавил он.

Напомним, на севере Косово местные сербы второй день блокируют основные дороги. Представители полиции Косово заявили, что в ночь на 11 декабря их позиции несколько раз были обстреляны неизвестными. Также, по сообщениям, в авто миссии ЕС, патрулирующей север Косово, бросили «светошумовую гранату».