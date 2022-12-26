На севере Косово рядом с патрулем KFOR (миссия НАТО в этом частично признанном государстве) раздались выстрелы, где местные сербы установили блокпосты на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что в момент выстрелов в районе Зубин-Поток никто не пострадал, также не было повреждений транспорта.

В миссии НАТО KFOR не уточнили, откуда именно были произведены выстрелы. При этом прозвучали они недалеко от места, где установлены баррикады сербов, выставлены активистами, чтобы не дать полиции из Приштины патрулировать район.

По данным сербской газеты «Вечерние новости», в городе Зубин-Потик была слышна автоматная стрельба и произошли столкновения у баррикад вечером 25 декабря. Перед этим косовский политик Альбин Курти заявлял, что «баррикады не могут продолжаться до бесконечности» и запретил патриарху Порфирию въезд в Косово и Метохию.

Местные сербы, население которых составляет около 50 тысяч человек на севере Косово, построили баррикады после того, как 10 декабря полиция арестовала бывшего сербского полицейского по обвинению в нападении на правоохранителей, действовавших во время предыдущей акции протеста.

Ранее сообщалось, что Косово готовится в ближайшие дни подать официальную заявку на вступление в Европейский Союз.

Премьер-министр Косово Альбин Курти предупреждает, что усиление напряженности в отношениях между его страной и Сербией в пользу только Путина.