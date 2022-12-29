Президент Александар Вучич попросил сербов на севере Косово уйти из баррикад, потому что он получил необходимые гарантии от Соединенных Штатов и Европейского Союза.

Об этом сообщает RTS.

Такое заявление озвучил директор Управления по делам Косово и Метохии сербского правительства Петр Петкович. По его словам, сербы получили надежные гарантии от ЕС и США.

Речь идет об освобождении из тюрьмы серба-полицейского Деяна Пантича, заверения в отсутствии списков косовских сербов, которые Приштина намерена арестовать, а также гарантии от миротворческих сил KFOR, что силы безопасности Косово не смогут заходить в северные муниципалитеты без их предварительного согласия.

Петкович также отметил, что президент Вучич провел «серьезную и тяжелую» встречу с сербами с севера Косово.

— Он попросил наших сербов убрать баррикады. Они сказали, что и он сказал им вернуться на север Косово и представить эти гарантии людям, – сказал Деяна Петкович.

Напомним, что в Косово этнические сербы согласились начать утром четверга демонтаж баррикад , которым они блокировали дороги в течение 19 дней.