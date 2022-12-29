Инциденты в аэропортах в глубине территории РФ свидетельствуют о трудностях России с тем, чтобы закрывать все потребности имеющимися средствами противовоздушной обороны.

К такому выводу пришла разведка Великобритании.

Разведчики напомнили о взрывах на аэродроме Энгельс в Саратовской области РФ 26 декабря, где якобы был удар беспилотников по базе стратегической авиации оккупантов.

Отмечается, что Москва долгое время уделяла большое внимание поддержке передовой наземной ПВО, но становится все более очевидной, что она вовсю пытается противостоять воздушным угрозам глубоко внутри России.

Британцы заявляют, что одной из проблем для РФ, вероятно, большой спрос на современные системы ПВО средней дальности, такие как комплекс «Панцирь», которые, как ожидается, будут играть важную роль в противодействии БПЛА.

Кроме обеспечения точечной защиты стратегических объектов, таких как Энгельс, эти системы в настоящее время в большом количестве необходимы для защиты полевых штабов вблизи линии фронта в Украине, резюмировали в отчете.

Напомним, Россия передислоцировала часть авиации с аэродрома «Энгельс» после взрывов 26 декабря. Также отмечается явное уменьшение активности российских самолетов.