Россия передислоцировала часть авиации с аэродрома Энгельс после взрывов 26 декабря. Также отмечается явное уменьшение активности российских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

— После вчерашних событий видим, что самолеты там рассредоточены, именно стратегическая авиация, говорится об аэродроме «Энгельс». Безусловно, там еще остается определенное количество самолетов, но многие из них уже передислоцированы на разные аэродромы, которые могут их принимать, содержать, обслуживать... После этих событий к вечеру активность вражеской авиации существенно была уменьшена, — сказал он.

В то же время, по словам Юрия Игната, угроза массированного ракетного обстрела сохраняется.

— Оккупанты не оставили коварных своих намерений, возможно, под новогодние праздники или на какие-то другие даты, чтобы все-таки бить по нашей инфраструктуре. Поэтому мы должны готовиться постоянно, соблюдать рекомендации власти, — отметил Юрий Игнат, добавив, что РФ также может использовать иранские дроны.

Напомним, в ночь на 26 декабря в российском городе Энгельс Саратовской области в районе аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы.