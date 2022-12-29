По данным украинской разведки, белорусский диктатор Александр Лукашенко принимает все меры, чтобы не допустить катастрофы для своей страны, а именно ее большего привлечения к войне против Украины.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью BBC.

По словам Буданова, белорусское общество не поддержит какое-либо дальнейшее участие их страны в войне, а аналитики сомневаются в уровне готовности 48-тысячной армии Беларуси.

Руководитель ГУР рассказал, что РФ пытается заставить Украину переместить войска с полей сражений на север. Недавно поезд с российскими солдатами остановился у белорусско-украинской границы, но через несколько часов вернулся назад.

– Они делали это открыто днем, чтобы все это видели, – сказал Кирилл Буданов, добавив, что пока не видит никаких признаков подготовки вторжения из Беларуси.

Напомним, ни Украине, ни России не удается совершить значительные прорывы на поле боя. Основные боевые действия разворачиваются в районе Бахмута в Донецкой области, заявил руководитель главного управления разведки Генштаба Кирилл Буданов.