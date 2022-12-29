Возле города Кременная проходят упорные бои, россияне стягивают тулы много сил и средств, пытаясь удержать город, но деоккупация этого населенного пункта может быть уже в начале 2023 года.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Там у нас очень жестокие бои происходят. Та информация, которую почему-то распространили, что вошли наши войска в Кременную, – она не соответствует действительности. Возле Кременной находятся Силы обороны, но там идут ожесточенные бои. Россияне туда действительно стягивают и опрокидывают свои подразделения. Сейчас очень многие «вагнеровцы» туда перебросили, – сказал он.

По его словам, российское военное командование хорошо понимает, что Кременная – это «достаточно стратегический населенный пункт» и потерять его «будет очень больно».

Он выразил надежду, что украинские войска и дальше понемногу будут продвигаться вперед и деоккупировать Кременную могут уже в начале 2023 года.

А после этого, по словам главы ОВА, есть «несколько вариантов наступления и продвижения сил обороны».

Сергей Гайдай также отметил, что ситуация вокруг Белогоровки без изменений. Россияне круглосуточно пытаются наступать, но Силы оброны там «крепко держат ссуды, и враг там успеха нет».

Напомним, российские войска в последние дни, вероятно, усиливают оборону города Кременна в Луганской области из-за постоянного давления Сил обороны Украины.