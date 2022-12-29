Суд приговорил к 10 годам тюрьмы жителя Краматорска (Донецкая область), который передавал информацию о размещении украинских войск лично «эксминистру обороны ДНР» Игорю Гиркину.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В марте 2022 года мужчина из-за запретной в Украине социальной сети договорился с Игорем Гиркиным о передаче информации. В течение месяца мужчина направил в его электронный адрес 14 писем с координатами расположения блокпостов и мест дислокации ВСУ в городах Краматорске и Славянске. В апреле текущего года информатора задержали правоохранители.

Преступник был осужден за распространение информации о расположении ВСУ в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса).

Напомним, в Лимане Донецкой области задержали российского агента , который привел ракетный удар по школе и больнице.