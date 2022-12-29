Европейская Комиссия инвестирует 100 миллионов евро в восстановление украинских школ, разрушенных в ходе российской агрессии.

Как сообщает Укринформ, об этом в Твиттере написала Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен.

— Будущее Украины начинается с ее детей. Мы инвестируем €100 миллионов в восстановление школ, разрушенных российскими бомбами. Отправляем школьные автобусы, чтобы дети могли безопаснее доставаться школ и возвращаться. Собираем и доставляем лэп-топы, поэтому учащиеся смогут продолжить обучение, — отметила Урсула фон дер Ляен.

По данным Еврокомиссии, более 2800 учебных заведений в Украине были разрушены или повреждены в результате российской агрессии против Украины, более 5,7 миллионов украинских детей ощутили на себе последствия этой варварской российской войны.

Напомним, что в Николаеве снесут здание школы №48 в Корабельном районе, которое пострадало в результате вражеского ракетного удара.