Украина может получить в следующем году от западных стран танки и дальнобойные ракеты ATACMS. Все будет зависеть от ситуации в поле боя.

Об этом в интервью рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Нам как мед, так и ложкой. Мы больше года боролись за Patriot, получили их, и все такие: Patriot, конечно, хорошо, но что у нас там с танками и ATACMS? Когда получим танки и ATACMS, думаю, скажут, что это, конечно, хорошо, но что у нас с авианосцами и подлодками, когда мы их получим?.. — отметил Кулеба.

В свою очередь он призвал «оставаться в рациональном поле» и понимать, что предоставление Patriot – это не просто очередное решение, а психологический перелом.

— Потому что с первых дней, когда мы начали говорить с американцами о Patriot, мы слышали «нет». И то, что это произошло - это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена упала... И я не думаю, что другие темы будут сложнее Patriot. Они не реализуются, возможно, все одновременно в один день, но это как в компьютерной игре, ты открываешь уровни друг за другом, подчеркнул Кулеба.

Министр считает, что из всех типов оружия вопрос предоставления Patriot был самым сложным.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты перепрограммировали свои реактивные системы залпового огня HIMARS, которые передали Украине, чтобы их нельзя было использовать для обстрелов дальнобойными ракетами по территории России.