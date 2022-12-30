Представители партии «Европейская солидарность» в Николаевской области подали документы руководству, чтобы исключить экс-замглавы Баштанского райсовета Татьяну Мезину из своих рядов.

Результат ожидают в январе, рассказал депутат Николаевского горсовета от партии «ЕС» Сергей Танасов, служащий сейчас в ВСУ, в интервью ТРК «НИС-ТВ».

— Де-факто уже дала (оценку Мезиний, — прим.) с первых минут, когда она начала сотрудничать с оккупантами, но де-юре нам нужно было производство, чтобы подать документы и исключить ее из партии. Уже все документы поданы, и в январе мы получим результат. Мы не будем терпеть предателей, — сказал Сергей Танасов.

Он добавил, что у него есть информация, что Татьяна Мезина якобы сбежала «на ту сторону» вместе с российским офицером, с которым у нее завязались отношения во время оккупации Снигиревки.

— Не знаю, может она по личным, каким-то женским соображениям делала это. У меня есть информация, что она сейчас находится «на той стороне», поехала она туда не сама, а с новым спутником по жизни — офицером вооруженных сил Российской Федерации, — отметил он.

Также Сергей Танасов сообщил, что после победы будут озвучены имена людей, которые помогли Татьяне Мезиной выиграть выборы.

— Не та команда, которая сейчас является центром областной партии, согласовывала ее кандидатуру. Те люди, которые привели ее в политику, помогали на предвыборной кампании — пусть это будет на их совести. Но после победы мы обязательно напомним, кто вы и где вы сейчас, — сказал Сергей Танасов.

Ранее глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил, что коллаборанты, которые во время оккупации занимали руководящие должности, скрылись вместе с россиянами.

Пока неизвестно, где находятся Юрий Барбашов, которого россияне назначали «руководителем» администрации , и Татьяна Мезина, заместитель главы Баштанского райсовета, по данным СБУ также работавшая на оккупантов.

Напомним, 21 декабря Баштанский районный совет уволил подозреваемую в коллаборационизме заместитель председателя Татьяну Мезину за систематическое невыполнение служебных обязанностей. СБУ сообщила ей о подозрении еще в начале мая после того, как она помогала оккупантам склонить жителей Снигиревки к сотрудничеству и организовывать псевдореферендум.