Предоставление Соединенными Штатами систем Patriot – психологический перелом, потому что с начала войны Украине отказывали в предоставлении этого оружия.

Об этом сообщил в интервью «РБК-Украина» глава МИД Дмитрий Кулеба.

— Давайте оставаться в рациональном поле и понимать, что предоставление Patriot – это не просто очередное решение, это психологический перелом. Ибо с первых дней, когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали «нет». И то, что это произошло – это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена упала, – заявил министр.

Дмитрий Кулеба добавил, что ПВО Patriot – очень сложная и дорогостоящая технология, технология-символ.

— Я не говорю, что мы получим все оружие через неделю или месяц, но я не ожидаю ничего сложнее истории с Patriot, – отметил глава МИД.

По его словам, европейские союзники США по НАТО ориентируются на решение Соединенных Штатов.

— Так было с артиллерией, когда американцы дали – они дали, так было с Хаймарсами. То же самое будем сейчас делать с Patriot, американцы дали – будем с другими говорить, – сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, американские системы противовоздушной обороны Patriot являются одними из лучших комплексов в мире. Модификация, которую украинцы получат от США, пока не известна – это не разглашается.