Около 3,4 тысяч украинских военнослужащих сейчас находятся в плену, еще 15 тысяч человек пропали без вести.
Об этом сообщила уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая.
— Мы не знаем, что с ними произошло (с пропавшими). Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных Россией территорий или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников, – отметила она.
Она подчеркнула, что РФ отказывает Красному Кресту в доступе к лагерям для военнопленных и систематически нарушает Женевскую конвенцию.
Напомним, в Николаеве 24 декабря прошла акция в поддержку военнопленных, без вести пропавших бойцов и их семей.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Около 3,4 тысяч украинских военнослужащих сейчас находятся в плену, еще 15 тысяч человек пропали без вести.
Об этом сообщила уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая.
— Мы не знаем, что с ними произошло (с пропавшими). Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных Россией территорий или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников, – отметила она.
Она подчеркнула, что РФ отказывает Красному Кресту в доступе к лагерям для военнопленных и систематически нарушает Женевскую конвенцию.
Напомним, в Николаеве 24 декабря прошла акция в поддержку военнопленных, без вести пропавших бойцов и их семей.