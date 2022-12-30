Около 3,4 тысяч украинских военнослужащих сейчас находятся в плену, еще 15 тысяч человек пропали без вести.

Об этом сообщила уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая.

— Мы не знаем, что с ними произошло (с пропавшими). Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных Россией территорий или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников, – отметила она.

Она подчеркнула, что РФ отказывает Красному Кресту в доступе к лагерям для военнопленных и систематически нарушает Женевскую конвенцию.

Напомним, в Николаеве 24 декабря прошла акция в поддержку военнопленных, без вести пропавших бойцов и их семей.