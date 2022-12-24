В Николаеве 24 декабря прошла акция в поддержку военнопленных, без вести пропавших бойцов и их семей.
Об этом сообщает корреспондент «НикВести».
Участники акции прошли шествием от Соборной площади до Каштанового сквера. В завершение они повесили на «Елочку несокрушимых» шарики со своими пожеланиями.
Фото: Сергей Овчарышин
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В Николаеве 24 декабря прошла акция в поддержку военнопленных, без вести пропавших бойцов и их семей.
Об этом сообщает корреспондент «НикВести».
Участники акции прошли шествием от Соборной площади до Каштанового сквера. В завершение они повесили на «Елочку несокрушимых» шарики со своими пожеланиями.
Фото: Сергей Овчарышин