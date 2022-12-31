Заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем сообщил, что 2022 станет последним в истории Украины, когда в дорожном строительстве использовались устаревшие методы счета.

Об этом пишет «Центр транспортных стратегий».

— Советские стандарты дорожного строительства уходят в прошлое, 2022 станет последним в нашей истории, когда мы использовали устаревшие методы учета в дорожной отрасли, – заявил он.

Мустафа Найем добавил, что два месяца тому назад начала действовать новая Методика ценообразования дорожных работ, которая в том числе предусматривает переход от советских сметных норм к международно признанным мировым стандартам.

138 стран уже более 40 лет пользуются системой CESMM – Стандартного метода измерения в гражданском строительстве, разработанного британскими инженерами.

CESMM – классификатор видов строительных работ, которые должен выполнить подрядчик. Коды четко определяют стоимость, список и объем заказанных работ. CESMM используется в различных формах контрактных документов, включая NEC, FIDIC и ICC во всем цивилизованном мире.

— Теперь этой системой смогут пользоваться украинские проектировщики, сметчики и подрядчики. По просьбе участников рынка мы создали информационный справочник с перечнем наиболее распространенных закодированных по CESMM4 работ по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог. Для специалистов отрасли это своеобразная шпаргалка, которая позволит облегчить робот, – подчеркнул замминистра инфраструктуры.

Уже в январе украинский перевод CESMM4 появится на мировой карте строителей.

— Сейчас мы завершили переговоры с Институтом гражданских инженеров Великобритании по поводу официальной публикации для общего доступа последней версии стандарта, переведенного специалистами ГосдорНИИ, – подытожил Мустафа Найем.

Напомним, скандальная фирма «Ростдорстрой» получила подряд на реконструкцию автодороги Н-24 «Благовещенское-Николаев» в 2023 году. Стоимость работ – 131,7 миллионов гривен.