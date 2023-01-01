Все здравоохранительные учреждения Украины обеспечены альтернативными источниками питания на случай отключений электроэнергии.

Об этом сказала в эфире телемарафона руководительница директората медицинских услуг Минздрава Александра Машкевич, сообщает Укринформ.

— Мы видим, что враг, к сожалению, бьет по объектам критической инфраструктуры, равно и по медицинским учреждениям. Все наши больницы, учреждения здравоохранения снабжены альтернативным источником питания, – отметила Александра Машкевич.

Таким образом, подчеркнула она, «если пациенту необходима экстренная медицинская помощь и госпитализация, никоим образом она не будет ограничена и пациент помощь получит в стационаре».

Напомним, что в течение декабря от правительств государств и неправительственных организаций в Украине выделено около 5 тысяч генераторов для обеспечения гуманитарных нужд. В начале 2023 года ожидают еще 8 тысяч генераторов разной мощности дополнительно.