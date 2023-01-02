В своей новогодней речи президент Финляндии Саули Нииностио подчеркнул, что решительная поддержка Украины со стороны Финляндии, Европы и Запада продолжится и в этом году.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на местную телерадиокомпанию.

Саули Ниинио видит сходство между вторжением России в Украину и Зимней войной в Финляндии.

И Россия, и Советский Союз совершили грубую ошибку, считая, что быстро поставят Украину и Финляндию на колени, считает он.

— Лидеры авторитарной страны, Сталин и Путин не учли существенный фактор. Что в свободной стране у людей есть воля и убеждения. И что действующий совместно народ — это большая сила, — сказал Саули Нииностио.

По словам главы государства, второй просчет России заключался в том, что она думала, что симпатии Европы или Запада к Украине ослабеют.

Этого не произошло, судьба украинцев переживается с глубоким сочувствием, отметил он.