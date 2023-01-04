Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль приказал помощникам рассмотреть вопрос о приостановлении действия межкорейского соглашения по снижению военной напряженности от 2018 года, если Северная Корея снова нарушит территориальную целостность страны.

Об этом сообщила официальный представитель Сеула, передает Укринформ.

— Президент Юн Сок Йоль поручил Управлению национальной безопасности рассмотреть вопрос о приостановлении военного соглашения от 19 сентября в случае, если Северная Корея совершит очередную провокацию, нарушив нашу территорию, — заявила журналистам старший секретарь президента по делам печати Ким Ин Хэ.

Отмечается, что замечание лидера Южной Кореи прозвучало после того, как пять северокорейских беспилотников проникли в воздушное пространство страны на прошлой неделе, что вызвало серьезные вопросы готовности Сеула к отражению угрозы.

Юн был проинформирован Управлением национальной безопасности президента, министерством обороны, Объединенным комитетом начальников штабов и Агентством развития обороны о подготовке к противодействию беспилотникам.

Президент также поручил министру обороны Ли Чон Сопу создать совместное подразделение беспилотников, которому поручено выполнять множество миссий, включая операции по наблюдению и разведке, а также в течение года создать систему, позволяющую массово производить трудно обнаружить небольшие беспилотники и начать ее разработку.

Соглашение от 19 сентября, которое было подписано после саммита 2018 года между президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и северокорейским лидером КНДР Ким Чен Ином, призывает к прекращению всей враждебной военной деятельности между странами.

Она также включает планы превращения демилитаризованной зоны в зону мира, разработки военных гарантий для активизации трансграничных обменов и установления военных мер по укреплению доверия.