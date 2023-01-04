Почти 70 народных депутатов отказались ставить подписи под обращением к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов, избранных от запрещенных пророссийских партий типа «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Об этом сообщает движение «ЧЕСТНО» со ссылкой на депутата из фракции «Слуга народа» Олега Дунди, инициировавшего сбор подписей.

Фракция «Батькивщина» почти в полном составе отказалась ставить подписи под инициативой, предусматривающей вынесение этого вопроса на повестку дня ближайшей сессии парламента. Дунда говорит, что члены фракции сослались на решение Юлии Тимошенко.

Против также председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его заместители, заместитель спикера парламента Александр Корниенко и ряд депутатов от СН: Елена Шуляк, Андрей Герус, Никита Потураев, Николай Тищенко, Максим Бужанский, Андрей Мотовиловец, Александр Трухин. В общей сложности обращение отказались подписать 43 нардепа этой фракции.

От Европейской солидарности Петра Порошенко подписи не поставил Владимир Вятрович. «Конституция дает основания для лишения мандата нардепов, и обращения не изменят этот перечень», - пояснил он свое решение.

Ранее сообщалось, что в Верховную Раду внесли проект постановления о лишении депутатских мандатов всех бывших нардепов из «Оппозиционной Платформы – За Жизнь». Ранее деятельность фракции была запрещена.