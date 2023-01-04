Россияне передислоцируют новые подразделения на север Крыма.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Черняк.
Он заявил, что россияне хотят сохранить контроль над так называемым сухопутным коридором в Крым.
— В этом их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Но страна-оккупант не смогла реализовать никакие планы в Украине. Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не безопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории, — отметил Андрей Черняк.
На север Крыма стягиваются новые военные подразделения. Также там продолжают строить оборонительные постройки, как и на временно оккупированной части Херсона.
Напомним, оккупанты пытаются поощрить жителей Крыма воевать против Украины, в регионе продолжаются меры скрытой мобилизации в ряды российско-оккупационных войск.
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Россияне передислоцируют новые подразделения на север Крыма.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Черняк.
Он заявил, что россияне хотят сохранить контроль над так называемым сухопутным коридором в Крым.
— В этом их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Но страна-оккупант не смогла реализовать никакие планы в Украине. Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не безопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории, — отметил Андрей Черняк.
На север Крыма стягиваются новые военные подразделения. Также там продолжают строить оборонительные постройки, как и на временно оккупированной части Херсона.
Напомним, оккупанты пытаются поощрить жителей Крыма воевать против Украины, в регионе продолжаются меры скрытой мобилизации в ряды российско-оккупационных войск.