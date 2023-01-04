Из оккупированного Мелитополя Запорожской области вслед за некоторыми коллаборантами бегут российские медики.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Иван Федоров.

— Российские медики убегают, потому что наши жители сотрудничают со спецслужбами и ВСУ, – отметил он.

Иван Федоров также сказал, что, несмотря на террор со стороны оккупантов, украинские медики отказываются сотрудничать с российскими захватчиками.

В панике от тотальной нехватки медперсонала оккупанты и угрозами, и подкупом пытаются уговорить украинских медработников пойти на сотрудничество, добавил он.

Напомним, российские захватчики постепенно превращают Мариупольский морской порт в военную базу. Всех мариупольцев, работавших в порту, уволили, а на их место приехали работники из РФ.