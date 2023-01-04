Российские захватчики постепенно превращают Мариупольский морской порт в военную базу. Всех мариупольцев, работавших в порту, уволили, а на их место приехали работники из РФ.

Об этом сообщает советник мэра города Петра Андрющенко.

— Морской порт оккупанты постепенно превращают в военную базу. В конце декабря из порта освобождены все мариупольцы (за исключением отдельных специалистов-коллаборантов) и завезены работники из московии. Начаты работы по разделу причалов на условно гражданские и условно военные, – рассказал он.

По словам Андрющенко, в акваторию порта могут заходить небольшие суда класса река-море РМЖ. Однако это не препятствует налаживанию поставок вражеского военного оборудования.

— Пока фиксируем единичные несистемные меры в порт РМ3 со стройматериалами и контейнерами неизвестного содержимого, – добавил он.

Кроме того, Андрющенко рассказал, что в направлении севера Донецкой области возобновилось движение вражеской техники. Также сообщается о большом накоплении военной техники и живой силы перед въездом в Бердянск из Мариупольского кольца.

Напомним, в Мариуполе кафиры начали разрушать мемориал, возведенный в честь мариупольцев – защитников Украины, хотят установить памятник персонажу российской истории Александру Невскому на коне.