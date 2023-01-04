Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что Украина весной планирует большое наступление, а самые ожесточенные бои ожидаются в марте.

Об этом он сообщил в интервью «ABC News».

— Это (когда мы увидим больше) освобождение территорий и нанесение окончательного поражения в Российской Федерации, – отметил он.

По его словам, «это будет происходить по всей территории Украины, от Крыма до Донбасса».

— Наша цель, и мы ее достигнем, – возвращение к границам 1991 года, такой, какой Украину признают все субъекты международного права, – подчеркнул Кирилл Буданов.

Также начальник ГУР не исключил дальнейших ударов по территории России, однако не уточнил, кто будет за ними стоять.

Он добавил, что атаки будут происходить «все глубже и глубже» внутри России, но сможет прокомментировать, кто эти удары наносил только после окончания войны.

Напомним, Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.