Подавляющее большинство граждан Польши выступают за политическую и военную поддержку Украины вплоть до полной победы над Россией, даже если это займет несколько лет. Среди немцев мнения по этому вопросу разделились почти поровну.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos для польских изданий OKO.press и TOK.FM, проводимого в Польше и Германии.

Респондентов спросили, должны ли страны НАТО и ЕС стремиться поддерживать Украину политически и военно, чтобы она выиграла войну с РФ даже если это займет несколько лет. Или Запад должен стремиться к мирному соглашению, даже если Украина потеряет часть своей территории.

Среди граждан Польши 82% сказали, что поддерживают первый вариант, и только 12% – второй. Твердо за Украину выступают почти все поляки, за исключением части избирателей Конфедерации.

С немцами ситуация отличается. 42% выступают за поддержку Украины к победе, однако почти столько же (39%) считают, что ЕС и НАТО должны стремиться к мирному соглашению даже за счет части территории Украины.

В Германии поддержка помощи Украине увеличивается с уровнем образования респондентов. Если среди опрошенных с начальным образованием за поддержку Киева к победе выступает только 29%, то среди имеющих высшее образование уже 47%.

В Польше же определенным образом на мысль оказывает влияние экономическое положение респондентов. Среди наименее состоятельных людей поддержка длительной помощи Украине наименьшая (хотя все еще очень высокая) и составляет 73%. Поддержка растет с уровнем состоятельности, достигая 88% в группах с высокими доходами.

Социологи также отметили, что у 20% граждан Германии нет твердого мнения по этому поводу, тогда как в Польше ответ «не знаю/трудно сказать» дали лишь 6% респондентов.

Напомним, 98% украинцев верят в победу в войне с Россией, а 91% одобряют деятельность президента Владимира Зеленского.