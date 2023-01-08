Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал 57-летнего лидера Республиканской партии в Палате представителей США Кевина Маккарти с избранием на должность лидера палаты.

Об этом он написал в своем Twitter.

— Поздравляем Кевина Маккарти с избранием спикером Палаты представителей США. Поддержка США во всех областях была жизненно важной для успеха Украины на поле боя. Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, что приблизит нашу общую победу, – написал Владимир Зеленский.

Напомним, в США избрали спикера Палаты представителей - им стал республиканец Кевин Маккарти. Его избрали на этот пост с 15 попытки, это самая длинная серия голосований за спикера с 1859 года.