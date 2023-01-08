Пассажиры эвакуационных поездов по прибытии сразу получают финансовую помощь на вокзале. С 1 ноября 2022 года Минреинтеграция перечислила уже 47,5 миллионов гривен на выплаты эвакуированным.

Об этом сообщается на сайте Минреинтеграции.

В частности, взрослым выплачивают по 2 тысячи гривен, а детям и людям с инвалидностью – по 3 тысячи. Деньги выдает «Укрпочта».

В то же время, вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона призвала переселенцев не полагаться только на помощь, а трудоустраиваться на новом месте.

По ее словам, среди переселенцев есть немало активных граждан, которые нашли новую работу, а многие готовы остаться в тех общинах, куда переехали.

— Для трудоустройства ВПЛ нужна инициатива двух сторон – тех, кто нуждается в работе и тех, кто ее предоставляет. Работодателей призываю идти навстречу переселенцам и активнее давать им работу. Переселенцев призываю не ждать, активнее трудоустраиваться и улучшать свою жизнь, – отметила чиновник.

Эвакуация жителей опасных регионов Украины продолжается. Сообщить о желании эвакуироваться можно, позвонив по круглосуточной горячей линии Минреинтеграции: 15-48 или воспользовавшись чат-ботом.

Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33.

Напомним, Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок компенсации расходов на временное размещение (нахождение) внутренне перемещенных лиц. Речь идет об увеличении вдвое суммы денежной помощи в период отопительного сезона владельцам жилья, приютивших у себя вынужденных переселенцев.