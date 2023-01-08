Украинки до 2026 года не будут подлежать обязательной мобилизации. Изменения касаются только системы учета.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в эфире телемарафона «Единые новости», пишет Укринформ.

- Нет мобилизации женщин. Сейчас есть изменения, относящиеся к системе учета. До 2026 года даже украинки, имеющие медицинскую специальность — единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, без обязательной постановки на учет. Другие профессии – только в добровольном порядке, – сказала Анна Маляр.

По словам Анны Маляр, на фронте по собственному желанию находятся около 5 тысяч женщин. В то же время, она заверила, что изменения об упрощении системы призыва были запланированы и разработаны Генштабом еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

— Там нет ничего, чтобы усложняло ситуацию резервистов, призывников, находящихся на учете людей. Речь идет об упрощении системы учета, – сказала она.

Напомним, в канун Нового года Кабинет министров принял новый порядок организации и ведения военного учета в Украине.