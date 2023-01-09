Во временно оккупированном Крыму россияне выставили на продажу 100% акций предприятия «Евпаторийский авиационный ремонтный завод».

Об этом сообщили в компании «Укроборонпром».

Этот завод входит в состав «Укроборонпрома» и находится на временно оккупированной территории с 2014 года.

— Действия оккупационных властей РФ являются очередным проявлением агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины, а результаты так называемого аукциона можно считать недействительными, — предупреждают на украинском оборонном предприятии.

В компании подчеркнули, что это уже третья попытка захватчиков продать то, что им не положено.

Напомним, оккупанты пытаются поощрить жителей Крыма воевать против Украины, в регионе продолжаются меры скрытой мобилизации в ряды российско-оккупационных войск.