Если 2023 год продолжится так, как начался, у Украины есть хорошие шансы воплотить новогоднее пожелание президента Владимира Зеленского отвоевать все свои территории до конца года, или по крайней мере такое количество земли, чтобы окончательно положить конец российской угрозе.

Об этом со ссылкой на западных чиновников и аналитиков пишет Washington Post.

Однако, пока Зеленский призвал украинцев к победам в этом году, президент РФ использовал новогоднее обращение для подготовки россиян к затяжной войне. Российские оккупанты окапываются в укрепленных оборонных позициях, усиленных не менее 100 000 мобилизованными, и хотя маловероятно, что РФ сможет захватить больше территорий в ближайшее время, Украине, по мнению военных экспертов, в этом году также будет сложнее продвигаться, чем предыдущий.

Элизабет Шакелфорд из Чикагского совета по глобальным делам считает, что если украинцам не удастся добиться значительного прорыва в борьбе против российской силы, есть риск превращения войны в затяжную. По ее словам, пакет помощи в размере 45 млрд долларов, одобренный Конгрессом, поддержит Украину в течение года, но в США следующие президентские выборы пройдут в 2024 году, так что долгосрочную перспективу предусмотреть сложнее.

Бен Годжес, бывший командующий армией США в Европе, сказал, что события первой недели свидетельствуют о хороших перспективах для Украины. Он отметил преимущества, которыми сможет воспользоваться Украина, от высокого морального духа в армии, защищающей свою Родину, до руководства, сплоченности и, казалось бы, непреклонной поддержки Запада. Пока поддержка Запада остается сильной, Годжес уверен, что Украина сможет вернуть всю или большую часть оккупированных Россией территорий в этом году, включая Крым.

Но сейчас на Украине лежит тяжесть продолжения наступления, что сложнее обороны территории, сказал Роб Ли, бывший морской пехотинец США, который сейчас работает в Институте исследований внешней политики.

Напомним, представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый прогнозирует, что с наступлением морозов на фронте может активизироваться использование российской тяжелой техники . При этом он не исключает того, что ВСУ могут перехватить инициативу.