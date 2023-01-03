Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый прогнозирует, что с наступлением морозов на фронте может активизироваться использование российской тяжелой техники. При этом он не исключает того, что ВСУ могут перехватить инициативу.

Об этом он сказал во время телемарафона, пишет ZN.ua.

— По динамике потерь мы видим, что сейчас резкая амплитуда роста в живой силе и минимально в технике. Потому что не могут они по такой вязкой почве использовать ее. Когда ударят морозы и подмерзнет почва, у обеих сторон появится возможность использования ударной техники, - сказал Сергей Череватый.

Следует понимать, что тяжелая техника – танки, БМП и БТР. Их использование зимой зависит от промерзшей почвы.

- И тут кто как воспользуется инициативой, - отметил Череватый. - Конечно, наши командующие показывали в предыдущие разы, что мы переигрывали в таких штабных играх россиян и лучше учитывали все аспекты театра боевых действий, и я верю, что в этот раз будет так же, - сказал Сергей Череватый.

Ранее сообщалось, что РФ не планирует завершать войну против Украины и будет пробовать проводить новые наступления на фронте. Пока ни в одном из направлений оккупантам не удалось достичь своей цели.