Россияне укрепляют оборонительные линии на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в Мелитополь проложены три линии укреплений: от Васильевки, Херсона и Бердянска. Также на прошлой неделе россияне приступили к строительству оборонительной линии из Крыма в Мелитополь.

— Также следует отметить, что они сегодня строят оборонные линии и непосредственно в центре самого Мелитополя. Они бетонными конструкциями, своими «зубами дракона», перекрывают все внутренние кварталы, тем самым не дают возможности проезжать скорой помощи, технике МЧС и так далее. И тем самым еще раз подвергают опасности наших жителей, – говорит он.

Российские захватчики расставили бетонные конусы в 40 км от города между селами Волчанское и Красное, а в районе Каховского канала роют окопы.

— Оккупанты понимают, что вскоре им придется отступать из Мелитополя. Однако не понимают, что их окопы помогут им разве что сэкономить на черных пакетах, – добавил Иван Федоров.

Напомним, что российские войска в последние дни, вероятно, усиливают оборону города Кременна в Луганской области из-за постоянного давления Сил обороны Украины.