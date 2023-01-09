Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ориентировочно 12-14 января встретится с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой на территории Турции.

Об этом сообщает Общественное.

Данную информацию подтвердила пресс-секретарь уполномоченного Татьяна Шелест.

Ранее о предстоящей встрече с Москальковой Дмитрий Лубинец сообщил в телемарафоне.

Он заявил, что планирует обсудить с Москальковой вопрос возвращения из российского плена гражданских.

По его словам, нельзя использовать в отношении гражданских термин «обмен». Это можно делать только в отношении военнопленных. Их меняют на базе Женевских конвенций. Гражданские граждане РФ должны отпустить, в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не видел таких масштабов пыток российскими оккупантами мирных жителей Украины, как в освобожденном Херсоне.