В 2023 году в Украине прогнозируется уменьшение урожая на уровне 10–15%.
Об этом сообщили в Минагрополитике.
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий отметил, что в следующем году урожайность может снизиться на 5%.
Он добавил, что посевные площади будут переориентированы, в основном, на масличные культуры.
— Хотя масличные культуры имеют меньшую урожайность на гектар, дают меньший валовой сбор в весе, но стоимость их значительно выше по сравнению с зерновыми - в 2-2,5 раза, – пояснил Тарас Высоцкий.
Замминистра уточнил, что профицита масличных культур нет, поскольку и по масличным, и по зерновым культурам, Украина ориентирована на экспорт. В свою очередь, мировой рынок готов потребить и большие объемы масличных культур из Украины.
Также логистика по масляным культурам более выгодна, поскольку масличные культуры имеют большую стоимость, а транспортировка стоит как зерновые.
Напомним, аграрии Николаевщины в течение 2022 года собрали ориентировочно 2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, что почти вдвое меньше, чем в 2021 году.
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В 2023 году в Украине прогнозируется уменьшение урожая на уровне 10–15%.
Об этом сообщили в Минагрополитике.
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий отметил, что в следующем году урожайность может снизиться на 5%.
Он добавил, что посевные площади будут переориентированы, в основном, на масличные культуры.
— Хотя масличные культуры имеют меньшую урожайность на гектар, дают меньший валовой сбор в весе, но стоимость их значительно выше по сравнению с зерновыми - в 2-2,5 раза, – пояснил Тарас Высоцкий.
Замминистра уточнил, что профицита масличных культур нет, поскольку и по масличным, и по зерновым культурам, Украина ориентирована на экспорт. В свою очередь, мировой рынок готов потребить и большие объемы масличных культур из Украины.
Также логистика по масляным культурам более выгодна, поскольку масличные культуры имеют большую стоимость, а транспортировка стоит как зерновые.
Напомним, аграрии Николаевщины в течение 2022 года собрали ориентировочно 2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, что почти вдвое меньше, чем в 2021 году.