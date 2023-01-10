Соединенные Штаты рассматривают возможность поставки Украине боевых бронированных машин Stryker. Они могут войти в новый пакет помощи, о котором объявят уже в конце следующей недели.

Об этом сообщило Politico со ссылкой на двух человек, знакомых с обсуждениями.

Окончательного решения по Stryker еще нет, поэтому вероятность отсрочки решения остается.

Издание указывает, что восьмиколесные бронированные машины Stryker не так мощны и защищены, как танки, но они также способны выполнять задачи в условиях снега, грязи и песка.

— Украинцам нужны бронетранспортеры, а это то, что у нас есть. Не так хороши, как Bradley для боя с танками, но хороши для защиты пехоты и перемещения к линии фронта, — сказал собеседник из Министерства обороны США.

Stryker может перевозить больше солдат, чем Bradley, и обеспечивает одновременно большую защиту, чем Humvee. Он оснащен 50-мм пулеметом, которым можно управлять изнутри БТР. У Украины уже есть подобные машины ACSV, которые передало правительство Канады.

Напомним, компания L3Harris Technologies получила от Пентагона контракт на поставку 14 ракетных систем VAMPIRE для Украины, которые помогут ВСУ распознавать и уничтожать дроны противника.