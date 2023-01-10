Несмотря на давление России, вряд ли удастся окружить Бахмут в ближайшее время, поскольку украинские силы сохраняют стабильные глубокие оборонные рубежи и контролируют пути поставок.

Об этом заявила британская разведка во вторник, 10 января.

Разведка сообщила, что за последние четыре дня российские силы и боевики Вагнера совершили тактическое наступление на Соледар и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта.

— Соледарь находится в десяти километрах к северу от Бахмута, захват которого, вероятно, продолжает оставаться главной оперативной задачей России», — говорится в сообщении разведки.

В разведке добавили, что часть боев велась за входы в 200-километровые тоннели соляных шахт, проходящих под районом.

— Обе стороны, вероятно, озабочены тем, что их могут использовать для проникновения в тыл, — говорится в сообщении.

Напомним, под председательством президента Украины Владимира Зеленского 9 января состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили, в частности, ситуацию в Бахмуте, Соледаре, Кременной и Сватовом.