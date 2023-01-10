С 1 января 2023 г. российский паспорт обязательно должны получить учителя, медицинские работники, полицейские и работники государственных органов власти.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
— А с 1 марта этого года в оккупированном Мариуполе без российского паспорта невозможно будет заниматься предпринимательской деятельностью. Также аккредитацию ДНР (замечу, что не РФ) до первого марта должны пройти судьи, адвокаты, юристы (все звено). При этом такого «закона» нет, но устно об этом предупреждено, – отметил Петр Андрющенко.
Напомним, захватчики требуют от работников бюджетных сфер, проживающих на оккупированных территориях, получать паспорта РФ.
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С 1 января 2023 г. российский паспорт обязательно должны получить учителя, медицинские работники, полицейские и работники государственных органов власти.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
— А с 1 марта этого года в оккупированном Мариуполе без российского паспорта невозможно будет заниматься предпринимательской деятельностью. Также аккредитацию ДНР (замечу, что не РФ) до первого марта должны пройти судьи, адвокаты, юристы (все звено). При этом такого «закона» нет, но устно об этом предупреждено, – отметил Петр Андрющенко.
Напомним, захватчики требуют от работников бюджетных сфер, проживающих на оккупированных территориях, получать паспорта РФ.