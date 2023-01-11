Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия собирает силы для очередной эскалации в войне против Украины.

Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

– Сейчас Россия собирает силы для очередной эскалации. Вместе с партнерами мы должны сделать и делаем, чтобы уже сейчас хозяевам России стало понятно: ни одна эскалация им не поможет. Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным, - сказал президент.

Владимир Зеленский назвал ситуацию в Донецкой области тяжелой, подчеркнув, что враг проводит постоянные штурмы, не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед какой-либо преступной активностью.

— Этому можно и нужно противопоставить новый уровень современной военной техники, который может получить Украина от партнеров. Именно сейчас пора для новых мощных решений, для новой мощной поддержки, – добавил президент.

Напомним, что большинство украинцев считают, что Украина может стать членом Европейского Союза в ближайшие годы.