В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека подсчитали, что известно о 18096 жертвах среди гражданского населения Украины, пострадавших от российской агрессии.

Об этом говорится на сайте Организации Объединенных Наций.

По состоянию на 9 января оккупанты убили 6952 украинцев (2758 мужчин, 1857 женщин, 176 девочек, 220 мальчиков, а также 35 детей и 1906 взрослых, пол которых пока неизвестен).

Ранены 11144 человека. Больше всего – на Донетчине и Луганщине.

— Большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения погибли в результате применения взрывного оружия с широким радиусом действия, в частности от обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракетных и авиаударов, – говорится в сообщении.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека считают, что реальные цифры жертв гораздо больше, поскольку задерживается информация с тех мест, где продолжались интенсивные боевые действия. Некоторые сообщения требуют подтверждения. Неизвестно точное количество жертв в Мариуполе, Изюме, Лисичанске, Попасной и Северодонецке.

С 1 по 9 января этого года от рук российских оккупантов погибли 34 украинца, 101 получил ранения.

Напомним, ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило 6 826 случаев гибели и 10 759 случаев ранения гражданских людей в Украине в результате полномасштабного вторжения России.