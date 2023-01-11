Украинские военные в течение суток 10 января вели бои с силами РФ в трех восточных областях, сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

— За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка – Луганской и Спорной, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клищиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка на Донеччине, – говорится в сообщении.

По этим данным, российские военные нанесли шесть ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.

Украинские военные также проинформировали о собственных активных действиях.

— Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии и 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов, – отмечают в Генштабе.

В Генштабе также напоминают, что сохраняется «опасность вражеских авиационных и ракетных ударов», поэтому призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

В настоящее время последний массированный удар с применением стратегических ракет по украинской критической инфраструктуре Россия нанесла 29 декабря. Обычно накопление ресурсов для нового удара отнимает у российских военных от 10 до 14 дней.

Напомним, Вооруженные Силы Украины ведут тяжелые бои за содержание Соледара на Бахмутском направлении, россияне не обращают внимания на потери в личном составе.