В Мелитополе разразилась военная база россиян.

Об этом сообщили в Национальном центре сопротивления.

— Подполье и дальше помогает продлить сезон «хлопка» на военных объектах оккупантов, – говорится в сообщении.

В этот раз сдетонировал склад боеприпасов на территории захваченного россиянами завода «Гидромаш». Взрывы продолжались несколько часов.

— Если у вас есть информация о передвижении и размещении вражеских войск, пишите через специальную форму, – добавили в ЦНС.

Напомним, украинские военные в течение суток 10 января вели бои с силами РФ в трех восточных областях.