В Мелитополе разразилась военная база россиян.
Об этом сообщили в Национальном центре сопротивления.
— Подполье и дальше помогает продлить сезон «хлопка» на военных объектах оккупантов, – говорится в сообщении.
В этот раз сдетонировал склад боеприпасов на территории захваченного россиянами завода «Гидромаш». Взрывы продолжались несколько часов.
— Если у вас есть информация о передвижении и размещении вражеских войск, пишите через специальную форму, – добавили в ЦНС.
Напомним, украинские военные в течение суток 10 января вели бои с силами РФ в трех восточных областях.
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В Мелитополе разразилась военная база россиян.
Об этом сообщили в Национальном центре сопротивления.
— Подполье и дальше помогает продлить сезон «хлопка» на военных объектах оккупантов, – говорится в сообщении.
В этот раз сдетонировал склад боеприпасов на территории захваченного россиянами завода «Гидромаш». Взрывы продолжались несколько часов.
— Если у вас есть информация о передвижении и размещении вражеских войск, пишите через специальную форму, – добавили в ЦНС.
Напомним, украинские военные в течение суток 10 января вели бои с силами РФ в трех восточных областях.