В российском плену находятся около двух тысяч защитников «Азовстали».

Об этом сообщила представитель Ассоциации семей защитников «Азовстали» Галина Клемпоуз.

По ее словам, недавно домой вернулись 8 защитников Маруполя, некоторые из них – из «Азовстали».

— Мы не можем публиковать точное количество, потому что это повлияет или может как-нибудь в будущем повлиять. Мы приветствуем их дома. В плену находятся около двух тысяч защитников «Азовстали» – женщины и мужчины. Сколько бы мы раз ни обращались о местонахождении, о посещениях наших военнопленных, наших родных, потому что это все индивидуально... Они не посещали места содержания, они не могут рассказать нам о состоянии здоровья, – рассказала Галина Клемпоуз.

Ранее сообщалось, что к Новому году, 31 декабря, произошел еще один крупный обмен военнопленными — в Украину вернулись 140 защитников.