По данным украинской стороны, за сутки 10 января РФ потеряла около 490 военнослужащих, 10 танков, по 5 артиллерийских систем и боевых бронированных машин, также уничтожены два беспилотника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, общие боевые потери русской армии с 24 февраля уже составили:

личного состава – около 112 960 (+490) человек;

танков ‒ 3094 (+10) ед;

боевых бронированных машин – 6 159 (+5) ед;

артиллерийских систем – 2078 (+5) ед;

РСЗО – 437 (+3) ед;

средства ПВО – 217 (+0) ед;

самолетов – 285 (+0) ед;

вертолетов – 275 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2);

крылатые ракеты – 723 (+0);

корабли /катера ‒ 17 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 826 (+9) ед;

специальная техника – 184 (+1).

Напомним, украинские военные в течение суток 10 января вели бои с силами РФ в трех восточных областях.