По данным украинской стороны, за сутки 10 января РФ потеряла около 490 военнослужащих, 10 танков, по 5 артиллерийских систем и боевых бронированных машин, также уничтожены два беспилотника.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В частности, общие боевые потери русской армии с 24 февраля уже составили:
Напомним, украинские военные в течение суток 10 января вели бои с силами РФ в трех восточных областях.
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По данным украинской стороны, за сутки 10 января РФ потеряла около 490 военнослужащих, 10 танков, по 5 артиллерийских систем и боевых бронированных машин, также уничтожены два беспилотника.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В частности, общие боевые потери русской армии с 24 февраля уже составили:
Напомним, украинские военные в течение суток 10 января вели бои с силами РФ в трех восточных областях.